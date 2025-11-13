Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Joonatan tarjoaa Kallelle olutta.
– No ei yksi kalja silloin tällöin haittaa, tämä vastaa.
Lue myös: Järkytys Salkkareissa! Hahmo löytyy kuolleena
Linda avautuu Akille, että järki kehottaa häntä pysymään kaukana miehestä.
– Mites sydän? Aki kysyy.
Jutta saa tietää Anniinan kuolinsyyn. Mitä muuta tapahtuu?