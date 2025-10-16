Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Magnus löytää kirjastaan viestin Paavolta. Toisaalla Linda tekee Mariannalle ja Aarolle paljastuksen.
– Joanna lähetti viestin, jossa käski hoitamaan hänet vapaaksi, hän sanoo.
– Onpa todella epätoivoinen idea, Marianna vastaa.
Kari puolestaan kertoo Sampolle ylipuhuneensa Sallan myymään osuutensa majatalosta.
Noel saapuu Daniel Paulin haudalle itkemään. Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!