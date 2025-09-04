Saksan tähdeltä tylyä puhetta Lauri Markkasesta – "Toivottavasti hän näkee painajaisia"

Koripallon EM-kisojen ennakkosuosikkien joukkoon lukeutuva Saksa murjoi Susijengin tylysti. Lauri Markkasen ottelussa pimentänyt Isaac Bonga laukoi pelin jälkeen uhmakasta tekstiä Lauri Markkaselle.

Keskiviikkoisen EM-ottelun avausneljännes oli vielä tasainen, mutta sen jälkeen Saksa meni menojaan. Saksa onnistui pimentämään Suomen ykköstähden Lauri Markkasen täysin.

Markkanen heitti ottelussa vain vaatimattomat 11 pistettä.

Suurin syy Markkasen vaisuille otteille oli läpi ottelun suomalaista vartioinut Isaac Bonga, joka teki upeaa työtä Markkasen pimentämisessä.

25-vuotias Bonga laukoi pelin jälkeen uhmakasta tekstiä povitaskussaan majailleen Lauri Markkasen suuntaan.

– Kun hän menee kotiin, toivon, että hän näkee painajaisia minusta. Ja kun hän näkee unta, toivon, että hän näkee unta minusta, Bonga latasi Basket Newsin mukaan Magenta Sportille.