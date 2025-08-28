Saksan Merz: On ilmeistä, etteivät Putin ja Zelenskyi tule tapaamaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin kuvassa oikealla ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vasemmalla.AFP / Lehtikuva
MTV UUTISET – STT

Saksan liittokansleri Friedrich Merzin mukaan on ilmeistä, että kaavailtua tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä ei tulla järjestämään. 

Friedrich Merz kommentoi Vladimir Putinin ja Volodyyr Zelenskyin uumoiltua tapaamista asiaa Ranskan-vierailullaan seistessään maan presidentin Emmanuel Macronin vierellä.

Merzin mukaan hän ja Macron keskustelevat Ukrainan sodasta siitä lähtökohdasta käsin, että Zelenskyi ja Putin eivät tule tapaamaan.

Merzin mukaan tämä eroaa siitä, mitä Zelenskyi ja useat muut Euroopan johtajat sopivat viime viikolla Washingtonissa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan vaati torstaina Putinia neuvottelupöytään. 

Hän kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa puhuttuaan puhelimessa Zelenskyin ja Trumpin kanssa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi aiemmin tällä viikolla, että Venäjän ja Ukrainan neuvotteluryhmät ovat olleet yhteydessä, mutta tulevista neuvotteluista ei ole sovittu mitään. 

Kremlin mukaan mahdollinen tapaaminen vaatii runsaasti valmistelua.

Diplomaattiset ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi ovat kiihtyneet viime viikkoina Putinin ja Trumpin tavattua Alaskassa.

