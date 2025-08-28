Euroopan johtajat: Kreml tappaa sokeasti siviilejä

Euroopan johtajat ovat tuominneet jyrkästi Venäjän tekemät tuhoisat iskut Kiovaan.

Reutersin mukaan Venäjän yöllisissä iskuissa Kiovaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, joista neljä on lapsia. Lisäksi kymmeniä on loukkaantunut.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui torstaina puhelimessa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Von der Leyenin mukaan iskut Kiovaan olivat jälleen yksi karu muistutus siitä, mitä on pelissä.

– Se osoittaa, että Kreml ei kaihda keinoja terrorisoidakseen Ukrainaa, tappaakseen sokeasti siviilejä ja jopa kohdistaakseen iskuja Euroopan unioniin.

– Meidän on varmistettava Ukrainalle sellainen rauhan sopimus, joka sisältää luotettavia turvatakuita, von der Leyen sanoi puhelun jälkeen.

Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb tuomitsi viestipalvelu X:ssä voimakkaasti Venäjän iskut Kiovan siviilikohteisiin.

– Putin ymmärtää vain valtaa. Ainoa asia, joka tuo hänet neuvottelupöytään, on painostus., Stubb kirjoitti.

Venäjän tekemissä iskuissa kuoli ainakin 18 ihmistä ja loukkaantui kymmeniä./All Over Press

"Putin tappaa siviilejä"

Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi torstaina, että Venäjän hyökkäys Kiovaan osoittaa Moskovan häikäilemättömyyden.

– Venäjä näytti jälleen eilen illalla todelliset kasvonsa. Tuomitsemme jyrkästi siviiliväestöön kohdistuneet vakavat hyökkäykset, Merz sanoi viestipalvelu X:ssä.

– Se, että nyt myös EU:n edustusto Kiovassa on joutunut hyökkäyksen kohteeksi, on osoitus Venäjän hallinnon häikäilemättömyydestä, Merz lisäsi.

Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer tuomitsi niin ikään Venäjän hyökkäyksen.

– Putin tappaa lapsia ja siviilejä ja sabotoi rauhan toiveita, hän kirjoitti X:ssä.

Venäjä kiistää siviilien tappamisen

Venäjä on jälleen kiistänyt, että sen hyökkäykset olisivat kohdistuneet siviilialueille.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti torstaina Venäjän iskevän ainoastaan sotilaskohteisiin.

– Sotilaallinen erikoisoperaatio jatkuu. Kiovan hallinto jatkaa iskuja Venäjän infrastruktuurikohteisiin, usein Venäjän siviili-infrastruktuuriin.

– Myös Venäjän asevoimat suorittavat tehtäviään ja jatkavat iskuja sotilaallisiin ja sotilaallisiin infrastruktuureihin. Iskut olivat onnistuneita, Peskov kommentoi.