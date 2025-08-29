Macron: Putin vedättää Trumpia taas, jos ei tapaa Zelenskyiä

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz kommentoivat perjantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollista tapaamista.

Emmanuel Macron ilmaisi olevansa toiveikas Volodymyr Zelenskyin ja Vladimir Putinin tapaamisen suhteen.

– Mutta jos Putin ei noudata sovittua aikarajaa ja suostu tapaamiseen Zelenskyin kanssa ensi maanantaihin mennessä, Putin on tällöin jälleen vedättänyt Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia, Macron lisäsi.

Macron sanoi myös, että jos tapaaminen ei toteudu, luvassa on lisäpakotteita Venäjälle.

Friedrich Merz puolestaan sanoi, että Putin vaikuttaa olevan haluton tapaamaan Zelenskyiä. Merz arvioi, että Ukrainan sota kestää vielä kuukausia.

Torstaina Merz sanoi, että on ilmeistä, ettei tapaamista järjestetä.

Lisäksi Macron toisti Putinista aiemmin käyttämänsä kuvauksen, jonka Venäjä tuomitsi perjantaina jyrkästi.

– Putin on saalistaja, peto porteillamme, Macron sanoi reilu viikko sitten ranskalaisen TF1-kanavan haastattelussa.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharovan mukaan lausunto oli hyvien tapojen vastainen ja karkea loukkaus Venäjää ja sen kansaa kohtaan.

– Kyseessä on mies, joka on päättänyt kulkea autoritaarista tietä ja pyrkii imperialismilla muuttamaan kansainvälisiä rajoja, Macron sanoi perjantaina.

Macron varoitti myös, että Putinilla on tapana sanoa kansainvälisissä neuvotteluissa yhtä ja toimia sitten toisin.

Venäjän tekemien iskujen uhriluku nousi taas

Ranska ja Saksa ilmoittivat aiemmin tänään lähettävänsä lisää ilmatorjunta-aseita Ukrainaan ja aloittavansa strategisen vuoropuhelun ydinpelotteesta.

Merz ja Macron tapasivat Etelä-Ranskassa sen jälkeen, kun Venäjä iski torstain vastaisena yönä Ukrainaan yli 600 lennokilla ja ohjuksella.

Venäjän iskun uhriluku nousi vielä perjantaina Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Iskussa kuoli Kiovassa ainakin 25 ihmistä, kertoi Zelenskyi viestipalvelu X:ssä perjantai-iltana.

Kuolleiden joukossa on neljä lasta, ukrainalaisviranomaiset kertoivat. Lisäksi yli 60 ihmistä haavoittui.