Runsaasti huijauspuheluita liikkeellä: Yksi suuntanumero saattaa hämätä nopealla vilkaisulla

Pankkien ja viranomaisten nimissä esiintyvät huijaukset ovat aktiivisia. Kun oudoista numeroista tulee puheluita, kannattaa kiinnittää suuntanumeroon huomiota.

Viime viikkojen aikana Suomen Telemarkkinointiliiton Kilpi-sovellus on havainnut merkittävän määrän uusia huijausyrityksiä, liitto kertoo tiedotteessaan.

Pankkien nimissä lähetetyt viesti ovat olleet yleisempiä ja petollisimpia. Erityisesti OP:n, Danske Bankin, Nordean ja S-Pankin logoilla ja ilmeellä naamioidut viestit kiertävät aktiivisesti.

Esimerkiksi eräässä S-pankin nimissä tulevassa viestissä lukee: "Pakollinen turvapäivitys. Hyvä asiakas, Otamme käyttöön uusia turvallisuustoimenpiteitä varmistaaksemme tilisi maksimaalisen suojan. Jatkaaksesi palveluidemme käyttöä ilman keskeytyksiä, pyydämme sinua suorittamaan tämän pakollisen päivityksen mahdollisimman pian."

Suorita päivitys -kohtaa painamalla joutuu kuitenkin pankkitunnuksia kalastelevalle sivustolle.

Myös viranomaisten nimissä huijataan

Myös useita viranomaishuijauksia on raportoitu Kilpeen. Esimerkiksi poliisin nimissä on lähetetty viestejä, joissa kehotetaan toimiin tekaistun rikkomuksen vuoksi.

Viestien tarkoitus on saada ihminen luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan.

Poliisin nimissä tulevassa huijausviestissä voi lukea: "Katsoaksesi rikkomuksen tiedot, maksutoimet tai tarvittaessa tehdäksesi valituksen, napsauta alla olevaa painiketta."

Verohallinnon nimissä tulevassa viestissä saatetaan luvata veronpalautuksia: "Tämä on muistutus jäljellä olevasta veronpalautuksestasi (Summa 578,83€)."

Lisäksi virustorjuntaohjelmien nimissä lähetetään huijaussähköposteja, joissa väitetään tilauksen vanhentuneen ja pyydetään uusimaan se linkin kautta.

Huijauspuheluita – kiinnitä erityishuomio yhteen

Ulkomailta tulevia huijauspuheluita soitellaan edelleen paljon.

Puheluita on viime aikoina tullut esimerkiksi Puolasta (+48), Norjasta (+47), Isosta-Britanniasta (+44), Sloveniasta (+386), Kroatiasta (+385), Virosta (+372), Kyprokselta (+357), Hollannista (+31), Yhdysvalloista (+1), Saksasta (+49), Tšekistä (+420) ja Irlannista (+353).

Suomen Telemarkkinointiliitto kehottaa huomioimaan erityisesti Irlannista tulevien puheluiden kasvaneen määrän, sillä suuntanumeron +353 voi nopealla vilkaisulla sekoittaa Suomen suuntanumeroon +358.

Uusia Suomeen kohdistuvia huijausnumeroita raportoidaan joka päivä kymmenittäin.

Lähde: Suomen Telemarkkinointiliitto