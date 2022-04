Sairaanhoitopiirien neuvontapuhelimien jonotusaika jopa 3 tuntia – Maiju: "Minun on saatava tietää, milloin asia hoidetaan"

Maiju soitti neuvontapuhelimeen saadakseen tietoa siitä, tulisiko kutsua lääkäriin lakon aikana. Vaikka kyseessä ei ole akuutti tilanne, on raskaudenkeskeytys kuitenkin tehtävä tiettyjen aikarajojen puitteissa eli ennen kuin raskausviikkoja on kulunut 12 tai erityistapauksissa ennen viikkoa 24.

Puhelutoiminta ruuhkautunut Varsinais-Suomessa

”Voi olla, että joudun ajamaan palvelun alas"

– Ongelmana on se, että henkilöt, jotka tästä suojelutyöstä päättävät, eivät tunne laisinkaan palvelumme luonnetta, eivätkä tiedä, että kysynnän vaihtelua on hyvin paljon riippuen ajankohdasta. Meillä on olemassa tarkkaa dataa palveluumme soittavista ja tiedämme, että nytkin soittajien joukossa on kriittisesti apua tarvitsevia, jotka jäävät ilman välttämätöntä apua.