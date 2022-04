Työnantajat: Hoitajalakko on aiheuttanut vaaraa potilaiden hengelle – HUSin mukaan suojelutyöhön saapui vähemmän väkeä kuin oli sovittu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kertoi, että henkilökunnan määrä oli lakon alussa niin alhainen, että potilaiden henki ja terveys on vaarantunut.

– Työnantaja esitti lakon aikaisen suojelutyöntarpeen viime viikkoina käydyissä neuvotteluissa. Pyydetystä saatiin nyt alle 30 prosenttia, ja sillä työvoimalla aloitimme perjantaiaamuna. Paraikaa neuvottelemme siitä, että töihin tulevia on saatava lisää. Meillä on erittäin vakava ja erittäin kriittinen tilanne.

Nevalan mukaan kaikki kiireetön hoito on Pohjois-Pohjanmaalla seisahtunut, mutta sen lisäksi on keskeytetty "merkittävissä määrin" kiireellistä hoitoa.

– Esimerkiksi syöpäpotilaiden sädehoitoja on peruttu perjantailta toistasataa. Mutta korostan sitä, että neuvottelut ovat käynnissä ja olemme päässeet jo hieman etenemään, joskin neuvottelut ovat vielä kesken, Nevala sanoi ennen puoltapäivää.

– Ihmiset ovat tulleet sovitusti suojelutyöhön. Haaste on se, että työnantajan ja lääketieteellisestä näkökulmasta henkilöstön määrä on liian vähäinen. Mutta toiveissa on, että lisää väkeä saadaan jo viikonlopuksi.