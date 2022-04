Sairaanhoitopiireistä kannatusta potilasturvalaille – "Pidän ikävä kyllä välttämättömänä, että laki laaditaan"

– Pidän ikävä kyllä välttämättömänä, että tällainen laki laaditaan. Suojelutyön määrä, jonka olemme saaneet, on parhaimmillaankin ollut riittämätön kiireellisen ja kriittisen hoidon turvaamiseksi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

"Olisi viimesijainen keino"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander on samoilla linjoilla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Kati Ojala sanoo, että laki tarvitaan turvaamaan potilaiden hoitoa ja henkeä lakon aikana.

– Suuri ongelma (sairaanhoitopiirissämme) on ollut, että yksilöt kieltäytyvät saapumasta sovittuun suojelutyöhön. Tämä on tilanne, johon mikään laki ei tällä hetkellä auta, Ojala toteaa.

Hoitojonoja ei pystytä pääsiäisenä purkamaan

Sairaanhoitopiireistä kerrotaan STT:lle, että vaikka lakkoon on tiedossa ainakin keskiviikkoaamuun kestävä tauko, tilanne ei käytännössä juuri muutu. Sairaalat toimivat pyhien yli ainoastaan päivystysvalmiudessa.

– Meillä on pelkkä päivystysmiehitys niin kuin aina juhlapyhien aikaan. Ei täällä pystytä laisinkaan hoitojonoja purkamaan, vs. johtajaylilääkäri Ojala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kiteyttää.

Johtavien lääkäreiden mukaan tilanne pysyy sairaaloissa vaikeana, jos lakko jatkuu keskiviikkona. Husissa on hallintoylilääkäri Ulanderin mukaan varauduttu olemaan edelleen "lakkomoodissa".

– Suunniteltu leikkaustoiminta on tällä hetkellä meillä lähestulkoon nollissa. Olemme nyt kaksi viikkoa menneet lakkomoodissa, ja lähtökohtaisesti ajattelemme, että niin joudutaan jatkamaan, Ulander sanoo.

Pohjois-Pohjanmaalla Oulun yliopistollisen sairaalan keskiviikon aamuvuoroon on vs. johtajaylilääkäri Ojalan mukaan luvattu ammattiliitoista suojelutyöhön noin viisi prosenttia tavanomaisesta hoitajamäärästä. Määrästä tullaan kuitenkin vielä alkuviikolla neuvottelemaan, Ojala sanoo.

– Tämä on ihan katastrofaalinen tilanne. Perumme päivittäin isoja syöpä- ja avosydänleikkauksia, potilaat jäävät vaille hoitoja, eikä syöpädiagnostiikkaa voida tehdä. Vuodeosastoja on suljettu ja potilaita siirrellään toisiin sairaaloihin.

Tehy: Hoitajapula ratkeaa vain rahalla

STM:n mukaan potilasturvallisuuslaki olisi väliaikainen. Ministeriön mukaan lakiesitys on valmis annettavaksi nopealla aikataululla, jos suojelutyötä koskevissa neuvotteluissa ei onnistuta riittävässä laajuudessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) ilmoitti tiistaina antavansa lakiesityksen potilasturvallisuuslaista ensi viikon alussa, jos tilanne hoitajien työtaistelussa näyttää silloin samalta kuin nyt. Laista vallitsee kuitenkin erimielisyyttä hallituksen sisällä ja jopa Lindénin omassa puolueessa SDP:ssä.Tehy katsoo, että Lindén on asettunut kiistassa työnantajan puolelle puuttumalla hoitajien lakko-oikeuteen.

– On turhaa väittää, että hallitus ei olisi ottanut osaa työmarkkinariitaan. On mahdotonta ennustaa ministeri Lindénin toimia ensi viikolla. Toiminta tämän lakiesityksen suhteen on ollut kauniisti sanottuna poukkoilevaa, Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi vastasi eilen sähköpostitse STT:n kysymyksiin.