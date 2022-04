Lakkovahti Anne-Maarit ihmettelee, miksi hoitajia kielletään lakkoilemasta: "Koko ajanhan se potilasturvallisuus on muutenkin vaarantunut"

Lauantaipäivänä Peijaksen sairaalassa Vantaalla on pitänyt vahtia Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin ammattiosaston puheenjohtaja Anne-Maarit Ahlroth.

– Mikäs tässä on, kun aurinko paistaa. Iloinen mieli, Ahlroth kuvailee tunnelmiaan lakkovahtina.

Ahlroth toivoo lyhyttä lakkoa, mutta on varautunut seisomaan lakkovahtina monta tuntia, monena päivänä.

Päivällä lakkovahtina, yöllä työvuorossa

Samaan aikaan niin Ahlrothia kuin monia muitakin hoitajia kuitenkin koskee velvoite suojelutyöhön , joka tarkoittaa välittömässä hengenvaarassa olevien potilaiden hoitamista ja muuta välttämätöntä työtä, joka on rajattu lakon ulkopuolelle.

– Työnantaja voi soittaa ja kutsua töihin. Silloin on mentävä omaan, suunniteltuun vuoroon. Minäkin olen tänään menossa yövuoroon, Ahlroth selittää.

– En tiedä, miksi hoitajia kielletään lakkoilemasta, kun muutkin saavat lakkoilla. Ymmärrän kyllä potilasturvallisuuden näkökulman, mutta nämä lakot on neuvoteltu niin, että potilasturvallisuus ei häiriinny, Ahlroth kommentoi vireillä olevaa lakimuutosta.

– Jatkuvastihan siellä on muutenkin ollut pulaa työntekijöistä, että koko ajanhan se on potilasturvallisuus on vähän vaarantunut. En tiedä, miten tämä lisäisi sitä.