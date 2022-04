Loppuuko hoitajien lakko lyhyeen? STM: "Erittäin suuri huoli asiakas- ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta"

Lakolla kerrotaan olevan vaikutuksia varsinkin kiireettömään hoitoon, mutta ainakin Helsingissä ja Tampereella vaikutuksia kerrotaan olevan myös kiireelliseen sairaalahoitoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Satu Koskelan mukaan laki tarvitaan.

– Tällä hetkellä meillä on erittäin suuri huoli asiakas- ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Päivystyksestä suurin huoli

Suurin huoli on Koskelan mukaan päivystyksen kohdalla. Hänen mukaansa myös kiireellisiksi luokiteltuja potilaita joudutaan priorisoimaan vielä kiireellisyyden perusteella. Myös esimerkiksi syöpäleikkauksia on jouduttu perumaan.

Viikonloppu tulee näyttämään sen, mitä lähipäivinä tapahtuu.

– Valmistelemme lainsäädäntöä, joka ollaan valmiita sitten antamaan tarvittaessa ensiviikon alussa. Hallitus viimekädessä asian ratkaisee.

On siis mahdollista, että laki saadaan voimaa jo ensi viikon aikana.

Suojelutyön mitoitus aiheuttaa eripuraa

Sosiaalisessa mediassa hoitajat ovat olleet pöyristyneitä siitä, miten heidän lakko-oikeuteensa puututaan ja miten suojelutyön henkilökuntamitoituksella nyt ”pelataan”.

Useat hoitajat ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, että normaalioloissakin he työskentelevät alle suojelutyön henkilökuntamitoituksen. Heidän mukaansa siis potilasturvallisuus vaarantuu koko ajan.

– Totta kai on aivan selvää, että olemme huolissamme myös siitä, että sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön saatavuus on täällä hetkellä erittäin vaikeaa. Totta kai ymmärrystä tälle on, Koskela kuvaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

On puhuttu myös siitä, miten suojelutyöhön ei ole varattu riittävästi henkilökuntaa. Syytävä sormi osoittaa eri suuntiin – kenellä hoitajiin, kenellä johtoon ja kenellä ammattiliittojen suuntaan.

Mikä on totuus, kenen vastuulla riittävä mitoitus on?

– Työnantajalla on tietenkin vastuu ensisijaisista toiminnan ja henkilöstön järjestelyistä. Sitten sen julkisen vallan velvollisuus tulee siinä kohtaa, että me varmistamme sen, että toimivaltaisilla viranomaisilla on tosiasialliset mahdollisuudet turvata ihmisten henki ja terveys, Koskela selittää.

Jotkut kansalaiset ovat huolissaan siitä, tulevatko he lakon vuoksi saamaan tarvitsemaansa hoitoa. Yhtälö on haastava, sillä jo ennen lakkoa hoitovelkaa on koronan vuoksi paljon.

Koskelan mukaan he tekevät kaikkensa, ettei kenenkään tarvitsisi tällaista pelätä.