Sähköpotkulaudoilla saa suhata ilman promillerajoja, vaikka poliisi tehovalvoo niiden käyttöä – Liikenneturva: "Se on rikos vasta sitten, jos..."

Helsinkiläiset ovat ottaneet kulkupelin nopeasti omakseen, minkä vuoksi myös sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä on tupsahdellut useampia pääkaupunkiseudulle. Tunnetuimpia näistä ovat Voi, Lime sekä Tier.

Pysäköinnistä palautetta kaupungille

– On tullut palautetta, miten näkövammaiset tai vanhemmat ihmiset voivat liikkua jalkakäytävillä silloin, jos nämä sähköpotkulaudat ovat huonosti pysäköityjä. On tullut myös ehkä sitä uutuuteen liittyvää palautetta, Sinnemäki luettelee.

Sähköpotkulaudoilla on laillista ajaa myös talvella

Sinnemäen mukaan yrityksillä on lupa pitää sähköpotkulautoja liikenteessä myös talven yli. Kaupungin kunnossapidon sähköpotkulautayritysten edustajat käyvät keskusteluja siitä, miten potkulautojen käyttäminen ja säilöminen tapahtuvat parhaalla mahdollisella – ja ennen kaikkea turvallisella – tavalla.

– Helsingin kaupunki on todennut hyvin selkeästi, että emme halua yhtään sellaista tapausta, jossa sähköpotkulauta esimerkiksi jäisi lumen peittoon ja joutuisi sinne, missä on lumivarasto.

– On tiettyjä säitä, jolloin näitä (sähköpotkulautoja) ei kannata pitää käytössä, Sinnemäki jatkaa.

Alkoholin osuus turmissa suuri

– Näissä onnettomuuksissa, joita nyt on tilastoitu, alkoholin osuus on paljon isompi kuin vaikkapa pyöräonnettomuuksissa, ja onnettomuudet ovat painottuneet yöaikaan.

– Poliisillahan on mahdollisuus puuttua siihen, jos liikennekäyttäytyminen näyttää holtittomalta. joissa siihen Helsingin poliisi on tänä syksynä tehostetusti valvonut sähköpotkulautoja ja itseasiassa samassa yhteydessä pyöräilyn ja kävelyn sääntöjä. Silloin tietenkin puututaan päihtyneenä ajamiseen, mutta ehkä se (päihtyneenä ajamisen) voisi yksiselitteisesti kieltää.

Päihtyneenä ajamiseen vaikea puuttua lainsäädännön vuoksi



Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtosen mukaan päihtyneisiin sähköpotkulautailijoihin on vaikeaa puuttua lainsäädännön vuoksi. Sähköpotkulaudat ovat liikkumismuotona suhteellisen tuore keksintö: Ne tulivat laillisiksi vasta vuonna 2016.

– Niiden ero on se, että kevytsähköajoneuvoissa rakenteellinen maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa. Jalankulkua korvaavalla laitteella 15 kilometriä tunnissa on rakenteellinen enimmäisnopeus, Valtonen selventää.