Julkiset sähköpotkulaudat levisivät maailman joka kolkkaan kahdessa vuodessa

Uuden liikennevälineen nopea leviäminen on johtanut huoliin sen turvallisuudesta, eikä luotettavaa dataa ole vielä ehditty kerätä kovin pitkään potkulaudoilla tapahtuneista onnettomuuksista.

Viranomaisten asenteet vaihtelevat



Viranomaisten suhtautuminen laitteisiin on vaihdellut paljon maakohtaisesti. Esimerkiksi Pariisi on sallinut ne hyvin laajalti, minkä seurauksena Ranskan pääkaupungin katukuvaan on tunkenut yhteensä 13 eri potkulautayritystä ja noin 20 000 potkulautaa.