Sähkölaskujen maksuun pitäisi saada tukea jo joulukuussa, vaatii Omakotiliitto

Eilen illalla kuudelta pörssisähkön hinta nousi 73 senttiin kilowattitunnilta ja esimerkiksi sähköyhtiö Ooni on kehottanut tekstiviestillä asiakkaitaan välttämään sähkön käyttöä tällä viikolla, sillä sähkö voi olla niin kallista.

Suomen omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander kertoo, että osa omakotitaloasujista on alkanut jo pohtia, pitäisikö omakotitalo panna vuokralle, myydä tai remontoida muuksi kuin sähkölämmitteiseksi.

Näin sähkön hinnannousua kompensoidaan

Tilanteen helpottamiseksi eduskunta on hyväksynyt lait väliaikaisesta sähkötuesta sekä sähkövähennyksestä, jossa osan sähkön hinnasta voi vähentää verotuksesta.

Sähkövähennykseen on oikeus, jos sähköenergiamenot ylittävät tammi-huhtikuussa 2000 euroa. Pienituloiset kotitaloudet voivat saada sähkötukea Kelalta, vaikka sähkömenot jäisivät alle 2000 euron, mutta sähkötuenkin omavastuu on euroa kuussa.

Silanderin mukaan ongelmana on, että sähkövähennys ja sähkötuki tulevat liian myöhään, sillä ne koskevat kuukausia tammikuusta eteen päin. Hän toivoo, että tukitoimia kohdistettaisiin jo joulukuulle.

– Päättäjien pitää palauttaa kuluttajien luottamus siihen, että sähköä saa kohtuulliseen hintaan ja on olisi tärkeää pohtia, olisiko mahdollista saada lisätukea jo joulukuulle, Silander sanoo.

Hintakaton pelätään voivan johtaa energiavajeeseen

Hintakaton ongelmana kuitenkin on se, että mikäli hintakatto koskisi myös sähkön tukkumarkkinoita, sähkön hintakatto voisi johtaa energiavajeeseen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on huomauttanut , että myös vähittäispuolen hintakatossa olisi ongelmansa, koska se voisi johtaa tilanteeseen, jossa sähköä myytäisiin kuluttajille alle tuotantohintojen, mikä voisi johtaa sähköyhtiöiden konkursseihin.

– Että päästään rauhallisempaan tilanteeseen hintojen osalta, jotta ihmisillä on mahdollista tehdä kodin muutostöitä tai miettiä kodinvaihtoa, jos se tuntuu ajankohtaiselta asialta.

Mikäli on oikeutettu sähkövähennykseen, Silander kehottaa muuttamaan tammikuun veroprosenttia jo nyt.

– Toki on tärkeää muistaa, että nyt ei vielä tiedetä, mikä sähkölaskun osuus on – jos käy hyvin ja tuleekin leudompi talvi ja on hakenut vähennyksiä, tiedot pitää käydä muuttamassa.