Tämä kaikki tulee tietää sähkötuesta – nämä kysymykset ovat vielä auki: Mikä on senttimäärä ja korvausprosentti?

Ensi viikolla odotettavissa on esitysluonnokset sekä kuluttajien sähkötuesta että maatilojen sähkötuesta. Yrityksille suunnattu sähkötuki ei valmistu vielä ensi viikolla.

Sähkötukea on alettu työstää kiireellä. Mitä kaikkea on luvassa, ja mitkä kysymykset ovat vielä avoinna?

Mikä on senttiraja?

Neuvotteluissa on käyty keskustelua esimerkiksi siitä, mikä tulee olemaan kertakorvauksena annettavan sähkötuen senttiraja. Todennäköistä tällä hetkellä on, että edulliset sähkösopimukset jäisivät kertakorvauksen ulkopuolelle.

Avoinna on myös kysymys, olisiko senttirajalla vaikutusta omavastuuseen?

Tukeen eivät siis olisi oikeutettuja ne, joilla on edelleen voimassa edullinen vanha sähkösopimus, mutta kulutus on erittäin suurta.

Mikä tulee olemaan korvausprosentti?

Toinen avoinna oleva kysymys senttirajan lisäksi on korvausprosentti.

Esimerkiksi STT:n tietojen mukaan korvausprosentti on asettumassa 50 prosenttiin. Korvausprosentilla halutaan estää ylikorvaaminen. Sen pelätään kannustavan energian liialliseen kuluttamiseen.

Toisaalta kuluttajien tukien pelätään kasvavan kohtuuttoman suuriksi, jos prosentti on korkea. Tämä saattaa vähentää mahdollisuutta saada muita sähkötukia.

Tämä kertakorvauksesta tiedetään

Tähän mennessä on linjattu, että kertakorvaus maksettaisiin takautuvasti marras- ja joulukuun kulutuksen perusteella neljän talvikuukauden ajan.

Hallitus on tähän mennessä kertonut julkisuuteen, että tuen kokonaismäärä on noin 400 miljoonaa euroa. Omavastuu on 100 euroa kuukaudessa, ja tukikatto taas 700 euroa kuukaudessa neljän kuukauden ajan.