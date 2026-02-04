Poliisin tekemässä raskaan liikenteen valvonnassa paljastui puutteita.

Oulun poliisilaitos jakoi Facebookissa kuvan kuorma-auton lastista ja sen puutteellisesta sidonnasta.

Poliisin mukaan lastina oli yhdeksän pallettia kuparilevyjä, joista yhden palletin paino on 2 765 kiloa.

– Paluu matematiikan tunnille. Kuorma-auton kuljettaja sitoo kuorman yhdeksällä sidontaliinalla, joiden varmistuskyky on yhteensä 6 005 kiloa. Paljonko lasti vaatii lisää varmistuskykyä? poliisi kirjoittaa päivityksessään.

Koko kuorman paino on 24 885 kilogrammaa ja sidontaliinojen varmistuskyky yhteensä 6 005 kiloa.



– Laskutoimitus: 24 885 kg – 6005 kg = 18 880 kg:n puute kuorman varmistuksessa. Lopputulos: Kuljettajalle iso sakko ja kuorman uudelleen sitominen riittävällä varmistuskyvyllä.



Poliisi valvoo raskasta liikennettä tällä viikolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.