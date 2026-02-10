Viron saaristossa kulkee nyt virallinen jäätie. Katso dronevideot yltä!
Viro avasi kuluvan talven osalta ensimmäisen virallisen jäällä kulkevan autotien sunnuntaina Itämerellä.
17 kilometriä pitkä jäätie yhdistää Saaremaan ja Hiiumaan saaret toisiinsa.
Tie on monille tärkeä, sillä monet lauttareitit eivät ole käytössä kovien pakkasten takia.
– Se on osa talveamme. Voi olla mukavaa vierailla toisella saarella, mutta joillekin se on myös pakko, kertoo Hiiumaan pormestari Hergo Tasuja uutistoimisto Reutersille.
Virallisella jäätiellä jään paksuutta mitataan ja silloin vastuu on valtiolla. Epävirallisilla jääteillä vastuu on kuljettajalla.
Viron tievirasto ei aio avata saaristoon muita virallisia jääteitä puutteellisen rahoituksen vuoksi.