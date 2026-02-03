Parikymppistä miestä epäillään tapon yrityksestä.
Poliisi on saanut valmiiksi oululaisessa ravintolassa uudenvuodenyönä tapahtuneen puukotuksen esitutkinnan.
Noin 20-vuotias mies puukotti riidan seurauksena toista nuorta miestä ravintolassa. Epäilty tekijä ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan.
Poliisi epäilee miestä tapon yrityksestä.
Epäilty on kertonut esitutkinnassa puukottaneensa uhria vanhan erimielisyyden vuoksi. Epäilty on edelleen vangittuna.
Poliisi on saanut tapahtumien esitutkinnan valmiiksi ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.