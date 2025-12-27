Parhaillaan eletään vuoden pimeintä aikaa. Nyt jos koskaan valaistuksella on väliä. Mutta millainen sitten on oikeanlainen valaistus? Valaistussuunnittelija Erja Taipale kertoi neuvonsa.

Hankkivatko suomalaiset koteihinsa oikeanlaisia valaisimia, vai onko kodeissamme liian valoissa tai pimeää?

Valaistussuunnittelija Erja Taipaleen mukaan ihmiset yleensä kääntyvät valaistussuunnittelijan puoleen, kun ongelmia ilmenee.

– On esimerkiksi korkea olohuone tai paljon ikkunattomia tiloja. Tai ihmiset eivät oikein tiedä, miten lähteä tarttumaan valaistukseen, Taipale kertoi Huomenta Suomelle joulukuussa.

– Ja sitten ongelma yleensä vähän laajenee myös kattamaan koko kotia, ja sieltä löytyy myös muita huomioitavia asioita.

Vastaako kotisi vuodenaikojen kulkuun?

Erja Taipaleen mukaan Suomen vuodenajoista valaisuun eniten vaikuttava tekijä on pimeä, synkkä syksy ja sen päätös.