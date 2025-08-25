Onko sinulla tämä valosarja? Poista käytöstä heti!

takaisiveto_2508
Takaisinvedettävää valosarjaa on myyty Jula-tavarataloissa.Tukes/All Over Press
Julkaistu 25.08.2025 09:17

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa valosarjan turvallisuusriskistä.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Jula FInland Oy:n myymän Anslut-merkkisen 10-metrisen IP44 E27 -valosarjan takaisinvedosta.

Tukesin mukaan lampunpitimen sivukosketin koskettaa lampun kantaa lampun ollessa vain osittain kierrettynä lampunpitimeen, jolloin lampun kannan verkkojännitteiset osat ovat sormella kosketeltavissa lampun vaihdon aikana. Tästä seuraa sähköiskun vaara.

Lue myös: Leivänpaahtimessa sähköiskun riski

Lisäksi roiskevesikokeessa lamppusarjan lampunpitimiin ja liittimiin pääsi pieniä määriä vettä. Vettä oli myös jännitteisillä osilla.

Sähköiskuriskin vuoksi Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Jula Finland Oy pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen.

d6362a13-9b77-4ba8-af0c-6aeb0fff9867_LJA-20241128-01p1Poista tämä Anslut-valosarja käytöstä.Tukes

Lue myös: Ostitko tämän lämmittimen Prismasta? Tukesilta tärkeä huomio!

Katso myös: Millaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet?

3:29imgKemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!

Lähde: Vaarallisettuotteet.fi

Lisää aiheesta:

Leivänpaahtimessa sähköiskun riskiTukesilta varoitus ulkoilutuotteestaOnko sinulla tämä kattovalaisin? Älä käytä!Led-lampussa havaittu sähköiskun vaara – poista heti käytöstä!Onko sinulla tämä led-lamppu? Älä käytä Poista tämä led-valaisin heti käytöstä
TakaisinvedotTurvallisuusSisustusLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Takaisinvedot