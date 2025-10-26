Kaikkea, mitä luet tai kuulet sosiaalisessa mediassa, ei kannata sokeana uskoa. Erityisesti, jos asia koskee terveyttäsi.

New York Post uutisoi sosiaalisessa mediassa yleistyvästä huolestuttavasta trendistä.

– Olen huomannut kehityssuunnan nuoremmissa asiakkaissani, jotka eivät käytä ehkäisyä, koska he ovat saaneet verkossa väärää tietoa, 67-vuotias gynekologi Jackie Walters kertoo Postille.

Hänen mukaansa yhä useammat nuoret ja nuoret aikuiset luottavat ennemmin sosiaalisessa mediassa saatavaan tietoon ehkäisystä kuin terveydenhuollon ammattilaisten sanaan.

