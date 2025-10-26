Pääsääntöisesti hormonaalinen ehkäisy on erittäin tehokas ja turvallinen tapa ehkäistä raskautta.
Tänä päivänä sosiaalinen media kuitenkin hukuttaa nuoria käyttäjiä väärillä väitteillä, jotka vääristävät ehkäisyyn tarkoitettujen välineiden vaikutusta ja liioittelevat niiden mahdollisia riskejä.
Tunnettuja hormonaalisen ehkäisyn sivuvaikutuksia ovat pääkipu, pahoinvointi, arat rinnat ja iho-ongelmat.
– Yksi yleisimmistä väärinymmärryksistä, jonka kuulen vastaanotollani, on se, että hormonaalisen ehkäisyn käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista myöhemmin, Walters kertoo.
Vuonna 2018 valmistuneen tutkimuksen mukaan 80 prosenttia naisista, jotka yrittivät tulla raskaaksi lopetettuaan hormonaalisen ehkäisyn, tulivat raskaaksi vuoden sisällä.
Vaikuttajat liioittelevat hormonaalisen ehkäisyn sivuvaikutusten todennäköisyyttä ja levittävät perusteettomia väitteitä, jotka ovat ristiriidassa tieteellisen konsensuksen kanssa. Yksi hurjin väite on, että hormonaalinen ehkäisy voisi muuttaa naisen seksuaalisia mieltymyksiä.
Vaikuttajat ovat myös levittäneet harhaanjohtavaa tai epätarkkaa tietoa hormonaalisen ehkäisyn pitkäaikaisista terveysvaikutuksista. Jotkut ovat jopa kutsuneet ehkäisypillereitä tämän sukupolven savukkeiksi.
Samaan aikaan monet kyseisistä sisällöntuottajista ajavat "luonnollisia" tai hormonittomia vaihtoehtoja perhesuunnittelulle. Valitettavan usein he kuitenkin liioittelevat niiden todellista tehokkuutta.
Kyse ei ole enää harmittomasta nettikeskustelusta, vaan se vaikuttaa myös tosielämän päätöksiin.
Vuonna 2024 valmistunut tutkimus kertoo, että yksi seitsemästä 18–25-vuotiaasta naisesta on vaihtanut, tai harkitsee vaihtavansa, ehkäisymenetelmäänsä liittyen johonkin, mitä he ovat nähneet verkossa.
– On tärkeää, että naiset saavat ajantasaista ja luotettavaa informaatiota, jotta he voivat tehdä oikeita päätöksiä liittyen heidän lisääntymisterveyteensä, Walters kertoo.
Pelko hormonaalisen ehkäisyn myrkyllisyydestä tai väitteet, että se voi aiheuttaa syöpää, ovat myös saaneet monet nuoret naiset varpailleen.
– Kun puhun asiakkailleni, kerron heille faktat ja selitän, että jokainen menetelmä on erilainen, joten on tärkeää löytää jokaiselle se parhaiten sopiva, hän lisää.
Asiantuntijat varoittavat, että ilman tarkkaa ja ajankohtaista tietoa, yhä useammat naiset tulevat tahtomattaan raskaaksi. Ei-toivotut raskaudet ovat kasvava huolenaihe Yhdysvalloissa, jossa lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden saatavuus muuttuu jatkuvasti.