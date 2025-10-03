Ruskaa saadaan tänä syksynä ihailla monin paikoin myöhempään kuin useimpina vuosina.

Ruska on tänä vuonna viikon tai parikin myöhässä, kertoo professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Mistä viivästys johtuu, ja onko esimerkiksi syksyllä saaduista sateista ruskalle apua?

– Tämän vuoden lämmin kesä on viivästyttänyt ruskaa jossain määrin, Tolvanen sanoo.

Syksyn sadesää ja "lämpimät lähmäkelit" eivät Tolvasen mukaan enää auta ruskaa vaan heikentävät sitä.

– Jos lehdet ovat jääneet henkiin kuivan kesän aikana, syksyn sade ei ole hyödyksi, vaan ruska hyötyy aurinkoisista syyssäistä.

Samoin virheellinen on Tolvasen mukaan oletus, että ruska lehahtaa parhaimmilleen, jos yöpakkanen pääsee puraisemaan kunnolla jo syksyn alussa.

– Ruska ei hyödy kylmistä öistä vaan kirkkaista aurinkopäivistä.

Näin komeasti ruska loisti Lapinlahden alueella Helsingissä viime vuoden lokakuussa.Lehtikuva

Isoja paikallisia eroja

Nyt esimerkiksi Pohjois-Lapissa helottaa Tolvasen mukaan hyvin komea ruska. Etelä-Lapissa puolestaan ruska on jäämässä vaisuksi.

– Tällä kertaa ruskassa voi olla huomattavia eroja samankin alueen sisällä. Sademäärät vaihtelivat kesällä melko suuresti lyhyillä etäisyyksillä.

Entä missä vaiheessa ruska on yleensä ohi koko maassa, ja missä vaiheessa se alkaa?

– Yleensä ruskaa ei ole enää jäljellä missään lokakuun puolivälissä. Etelä-Suomessa se tapaa olla parhaimmillaan juuri näihin aikoihin, syys-lokakuun taitteessa.

Lapissa on kerrottu tarinaa, jonka mukaan presidentti Urho Kekkonen herkesi myhäilemään vastaukselle, kun hän oli kysynyt, milloin ruska alkaa Lapissa. Kekkoselle tiettävästi siteerattiin paikallista sanontaa: ruska alkaa joka vuosi 10. syyskuuta kello 13.

Vaikuttaako ilmastonmuutos?

Tolvaselta on vielä syytä kysyä, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut tai vaikuttaa ruskaan.

– Kasvit ottavat signaalin talven lähestymisestä valon määrästä, ja siihen ilmastonmuutos ei vaikuta millään tavalla. Päivä lyhenee syksyisin täysin vakaasti samaa tahtia vuodesta toiseen.

Voi siis summata, että ruskan ajankohta ei voi muuttua kovin paljon, jonkin verran kylläkin.

Ilmastonmuutos on lisäämässä myös sään äärevyyttä. Se merkitsee esimerkiksi tuulisuuden lisääntymistä.

– Jos on paljon tuulisia kelejä, ruska saattaa jäädä hyvin lyhyeksi. Tuuli voi riipiä irti puista lehdet, koska niiden irtoamissolukko on jo alkanut muodostua, eli ne ovat syksyn alkuvaiheessa huonommin kiinni kuin aiemmin kesällä, Tolvanen lisää.

Hän vielä nimeää puut, joiden lehdillä ruska loistaa näkyvimmin. Ne ovat pihlaja, haapa ja vaahtera. Koivukin osallistuu kekkereihin, mutta sen väri ei yleensä ylly keltaista räväkämmäksi.

– Puutarhapensaat, kuten aronia, saavat usein hienon punaisen ruskan. Maaruskan valioita ovat puolestaan mustikka, riekonmarja ja juolukka.

