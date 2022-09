Tiesitkö tämän ruskasta? Etenee 250 kilometrin viikkovauhtia ja hiipuu keinovalon äärellä

Ruska etenee 250 kilometrin viikkovauhtia

Missä on kaunein ruska?

– Pohjois-Lapin ruskalle on ominaista se, että se alkaa aika nopeasti mutta myös päättyy nopeasti. Siellä lähinnä maaruska ja tunturikoivu pääsevät kunnolla väriloistoon. Etelämpänä, jossa on useampia lehtipuulajeja, ruskan kesto on vähän pidempi. Eli onneksi meillä ruskakausi on kaiken kaikkiaan suhteellisen pitkä, eli jos ei ehdi syyskuun ruskille pohjoiseen, sitä riittää lokakuussa vielä eteläänkin.