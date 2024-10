Upein ruska onkin nyt Etelä-Suomessa – näitä asioita värit paljastavat puista

Tänä syksynä eteläisessä Suomessa on saatu ihailla hienompia ruskan värejä kuin Pohjois-Suomessa.

– Todennäköisesti Lapissa on tänä vuonna ollut harvinaisen kuivaa ja lämmintä, että oletettavasti se on vaikuttanut tähän ruskaan. Meillä täällä Etelä-Suomessa on ollut sadetta, mutta myös lämmintä, pohtii Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Leena Hamberg.