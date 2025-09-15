Sääolosuhteet voivat uhata syksyn odotetuinta väriloistoa.

Ruskaa odotetaan jo malttamattomasti eri puolilla Suomea.

– Yleensähän elo-syyskuun vaihteessa Lapissa ensimmäinen maaruska alkaa näkyä ja lopulta lehtipuidenkin ruska etenee Etelä-Suomeen liukuvasti, sanoo meteorologi Jenna Salminen.

Ruskan synty on monivaiheinen prosessi. Valon määrän väheneminen ja iltojen viileneminen pysäyttävät lehtivihreän tuotannon, jolloin keltaiset, oranssit ja punaiset pigmentit tulevat esiin.

– Puut valmistautuvat talveen ja syksyyn jo kesällä, eli ruskan valmistelu on alkanut aikaa sitten.

Kesällä puiden pitää saada aurinkoa ja vettä sopivassa suhteessa, jotta väripigmenttejä pääsee kertymään yhteyttämisen tuloksena. Syksyllä liian märkä ja lämmin sää ei ruskaa pelasta, päinvastoin.

– Se voi jopa pahentaa [tilannetta], jos tulee tauteja lehtiin, kun on liian märkää.

Jos sää jatkuu lämpimänä, väriloistoa voidaan joutua odottelemaan. Pohjoisessa ruskan merkit ovat jo näkyvissä, mutta ehtiikö väriloiste etelään saakka?

– Alkuviikko on ihan täynnä tuulista ja sateista säätä, se voi tiputtaa jo vähän heikentyneitä lehtiä puista alas, kertoo Salminen.

– Mutta toivotaan, että osa vihreänä olevista lehdistä säilyy, jotta ruska ehtisi kehittyä.

Sateinen viikko edessä

Tulevalla viikolla sää jatkuu epävakaisena matalapaineen vuoksi.

Sateita ja sadekuuroja saadaan joka puolella maata, mutta pilvien välistä voi myös pilkahtaa aurinkoa.

– Hetkittäin on taukoa sateista ja pilvet voivat antaa myöten auringolle, toteaa Salminen.

– Alkuviikolla etelänpuoleinen virtaus tuo lämmintä ilmaa, mutta kosteus voi kastella jalat – kannattaa varautua vedenpitävillä kengillä.

Lämpötila pysyy syksyisenä, Lapissa päivän ylin noin 10 astetta ja etelässä noin 15.

– Loppuviikolla pohjoiseen voi valahtaa hieman viileämpää ilmaa, jolloin päivälämpötilat laskevat lähelle 10 astetta ja jopa alapuolelle. Vähintään Lapissa on mahdollisia yöpakkasia.

– Katsotaan tuleeko ensimmäisiä räntähavaintojakin jo pohjoisesta loppuviikolla.

Yöpakkasen vaikutus on yhä tutkimuksen kohteena; se voi nopeuttaa lehtien tippumista, mutta toisaalta viileät yöt ovat tärkeä merkki puille aloittaa valmistautuminen syksyyn.

Sää jatkuu koleana ja sateisena, mutta ruskan mahdollisuuksia on yhä jäljellä. Syyskuun lopulle kuukausiennuste näyttää viileää suuntaa.

– Syyskuussa sää voi nopeasti muuttua, joten vielä voi tulla valoisaa syyssäätä, jolloin lehtien värit voimistuvat, sanoo Salminen.