Ruotsin yleisurheilumaajoukkue joutui yllättävän tilanteen eteen MM-kisoissa – kiekkojätti Daniel Ståhlilta odottamaton vertaus

Yleisurheilijoiden majoitukset ovat olleet puheenaiheena MM-kisojen alla ja erityisesti Ruotsin maajoukkuejohdon pohdittavana on ollut kahden kiekkojätin, Pettersonin ja Ståhlin sängyt. Joukkueenjohtaja Kajsa Bergqvist oli huolissaan, että sängyt olisivat liian pieniä Ståhlille ja Petterssonille.

– Kirjoitimme järjestäjille, että meillä on kaksi isoa kaveria, jotka tulevat tänne. He saavat kuitenkin itse valita. Jos tarvitaan uudet, niin järjestämme asian, Bergqvist sanoi Expressenille.

– Täällä asuminen on kuin olisi kertausharjoituksissa, kuten sotilaskorkeakoulussa. Se on mahtavaa. Sängyt tuntuvat mukavilta, ei ole mitään ongelmaa. Emme valita, niin kauan kun meillä on katto päämme päällä, olemme tyytyväisiä, Ståhl sanoi.