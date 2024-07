Ruotsissa olympialaisten valintasotku – urheilijat raivoissaan: "Valehtelee koko Ruotsin kansalle"

– Olen rikkonut rajan nyt kahteen kertaan ja kahdesti minulta on evätty osallistuminen, kestävyysjuoksija Yolanda Ngarambe kertoo pettyneenä.

Nilsson on hypännyt tällä kaudella korkeutta 191, ja hän olisi ollut oikeutettu olympiapaikkaan rankingin kautta. Ngramben kauden paras aika 1500 metrillä on 4.04,50 ja myös hänen pisteensä olisivat riittäneet olympialaisiin rankingin avulla. Ruotsin olympiakomitea ei kuitenkaan ottanut kumpaakaan mukaan kisamatkalle. Syynä tähän on Ruotsin liiton tiukemmat säännöt.