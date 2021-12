Norjalaiset ja ruotsalaiset raivostuivat MM-kisoissa – taustalla tv-kuvissa näkyvä yksityiskohta: "Täysin merkityksetöntä"

Tokiossa olympiapronssia voittanut Norja aloitti turnauksensa vahvasti kaatamalla alkulohkossa Kazakstanin, Iranin ja Romanian. Jatkolohkoihin Norja lähtee neljästä aloituspisteestä. Pelikentän ulkopuolella on kuitenkin kuohunut.

Norjan liitto on ilmoittanut kansainväliselle käsipalloliittolle IHF:lle, että se ei halua pelaajien painon näkyvän ruudussa.

– Olemme silti nähneet, että sitä käytetään edelleen. Toivottavasti he noudattavat pyyntö ja lopettavat niiden näyttämisen, Stian Hansen toteaa.

Samassa jatkolohkossa pelaava Ruotsi on samoilla linjoilla Norjan kannan kanssa.

– Se on täysin merkityksetöntä, mitä pelaajat painavat, kun juostaan ympäriinsä ja pelataan? En tiedä, mikä sen tarkoitus on. Tämähän ei ole kamppailulaji, jossa painoluokilla on merkitystä, Jamina Roberts sanoo Expressenille.