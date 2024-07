Ruotsi jätti yleisurheilumestarinsa ulos olympialaisista – nyt sataa rapaa niskaan: "Kiehuu raivosta"

Nilsson on hypännyt tällä kaudella 191, mutta ei ylittänyt Ruotsin olympiakomitean asettamaa rajaa 193. Nilsson olisi päässyt mukaan olympialaisiin rankingin kautta, missä hän on sijalla 25. 193:n ylitys oli lähellä mestaruuskisoissa, mutta vaikka rima jäi ylös, hyppy hylättiin. Nilsson voitti kuitenkin Ruotsin mestaruuden, mutta tämä ei riittänyt Pariisiin.

– Ennen joka olympialaisia ruotsalaisilta urheilijoilta viedään paikka. Vaikka meitä on monta suoriutunutta, niin he eivät kuuntele. Mitä vaaditaan, että me urheilijat saamme sanamme kuulluksi ja tahtomme läpi, jotta oikeus toteutuu. Koska alatte olla ylpeitä urheilijoista, jotka olisivat voineet olla mukana olympialaisissa, Nilsson jatkoi.

– Kyse on yksilöllisistä tuloksista joukkueessa. Niitä on useita eri yleisurheilulajeissa. Olemme pitäneet kiinni peruskriteeristä todella tiukasti. Meillä on muissa lajeissa useita urheilijoita, jotka ovat ylittäneet kansainväliset kriteerit (karsintarajat ja ranking). Heitä emme ole karsineet joukkueesta. On tärkeää, että linja pysyy koko valintakauden aikana, eikä urheilua kohdella eri tavalla riippuen siitä, milloin valintajakso on, Reinebo sanoi.