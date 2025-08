Lotta Haralan ja Nooralotta Nezirin MM-kohtalo varmistui – SE-naisesta karu uutinen

Aitajuoksijat Lotta Harala ja Nooralotta Neziri sekä seitsenottelija Saga Vanninen on valittu Suomen yleisurheilun MM-kisajoukkueeseen. Asia varmistui tiistaina.

Harala ja Neziri rikkoivat MM-kisojen 100 metrin aitojen tulosrajan ajoin 12,67 ja 12,73 Espoon Kalevan kisoissa. Vanninen rikkoi puolestaan MM-kisojen tulosrajan voittaessaan Bergenissä alle 23-vuotiaden seitsenottelun Euroopan mestaruuden SE-pistein 6563.

– Nyt valitut urheilijat ovat osoittaneet erinomaista kuntoa tämän kesän aikana ja erityisesti viime viikkoina – ja täyttävät SUL:n asettamat valintakriteerit kokonaisuudessaan, sanoo SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen liiton tiedotteessa.

– Naisten 100 metrin aitajuoksussa Suomella tulee varsin todennäköisesti olemaan enemmän valintakelpoisia urheilijoita kuin MM-kilpailuissa on maakohtaisia paikkoja lajia kohden. Tämän johdosta Haralan ja Nezirin valinnan kohdalla on tilannetta ja näyttöjä arvioitu SUL:n asettaman valintajärjestelmän mukaisesti suhteessa lajin muihin mahdollisesti valintakelpoisiin urheilijoihin, Salonen jatkaa.

Salonen muistuttaa, että suora MM-kilpailuiden tulosraja ei itsessään takaa urheilijalle kisapaikkaa SUL:n valintajärjestelmässä. Tilanteissa, joissa Suomen kohdalla maakohtainen urheilijamääräkiintiö täyttyy tai saattaa täyttyä, tehdään arviointia erityisesti sen osalta, millaiset näytöt urheilijoilla on verrattuna muihin lajin suomalaisurheilijoihin ja missä vaiheessa valinta-aikajanaa ollaan menossa.

– Toisin sanoen urheilija, joka saavuttaa kisapaikan Kansainvälisen yleisurheiluliiton näkökulmasta rankingin kautta, voi Suomen valinnoissa olla etusijalla suoran tulosrajan tehneeseen nähden, jos kokonaisarvio tätä puoltaa, Salonen tarkentaa.

– Tokion MM-kisoja ajatellen SUL:n valintajärjestelmään ei ole kirjattu mahdollisuutta ”ehdolliseen valintaan” sellaisille urheilijoille, jotka ovat yleisesti riittävät näytöt antaneet ja joiden kohdalla rankingin kautta kisapaikan saavuttaminen on hyvin todennäköistä tai jopa käytännössä varmaa. Jatkossa tällaista järjestelyä voidaan arvokisavalinnoissa harkita, koska meillä on nytkin useita urheilijoita, joiden kohdalla MM-valinta on sinänsä selvä, mutta rankingin aikaikkunan ollessa vielä auki lopullista valintaa ei voida tehdä. Seuraavat valinnat tehdään elokuun lopulla.

Suomen joukkueesta tipahti myös ikäviä uutisia, kun aiemmin MM-kilpailuihin valittu kestävyysjuoksija Camilla Richardsson jää pois kisoista.

– Richardsson on kärsinyt kesän aikana jalkaterävaivasta. Juoksijan mukaan se on hyvää vauhtia paranemassa, mutta valmistautumisaika MM-maratonille jäisi niin lyhyeksi, että mielekäs osallistuminen ei tällä aikataululla ole mahdollista. Richardssonin tähtäimessä ovat nyt loppusyksyn ja talven maratonit, SUL:n tiedotteessa todetaan.

Richardsoson pitää nimissään naisten 10 000 metrin ja maratonin Suomen ennätyksiä.

Ricardssonin lisäksi Suomen joukkueeseen valittiin jo aiemmin moukarinheittäjät Silja Kosonen ja Krista Tervo.

MM-kilpailut käydään Tokiossa 13.–21. syyskuuta.

