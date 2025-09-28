Samalla Lavrov varoitti, että jos jotkut yrittävät ampua alas kohteita Venäjän alueiden yllä, he "todella saavat katua sitä".

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov antaa ymmärtää, ettei Venäjällä ole mitään sitä vastaan, jos sen drooneja ammutaan alas Venäjän rajojen ulkopuolella.

Lavrovin kommenteista New Yorkissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa kertoo Ukrainan valtiollisen uutistoimisto Ukrinformin paikalla ollut kirjeenvaihtaja.

– Kun drooni ei lennä alueemme yläpuolella, jos se on ylittänyt jonkun rajan ja lähtenyt omasta ilmatilastamme, niin kaiketi silloin kenellä tahansa on oikeus tehdä droonille mitä hyvänsä, minkä katsovat tarpeelliseksi oman turvallisuutensa varmistamiseksi, Lavrov sanoi lauantaina kirjeenvaihtajan mukaan.

Samalla Lavrov varoitti, että jos jotkut yrittää ampua alas kohteita Venäjän alueiden yllä, he "todella saavat katua sitä".

Venäjä pitää omina alueinaan muun muassa Ukrainasta laittomasti Venäjään liitettyjä alueita, kuten Krimin niemimaata.

Lavrov tyrmäsi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puheet siitä, että länsiliittolaisten tuella Ukraina voisi vielä palauttaa itselleen menettämänsä alueet. Lavrovin mukaan Trumpin puheet edustavat poliittista sokeutta ja tilanteen täyttä väärinymmärrystä.