Tanska kieltää alkavalla viikolla siviilidroonien lennättämisen, kertoo maan liikenneministeriö. Tarkoituksena on taata Kööpenhaminassa järjestettävän EU-kokouksen turvallisuus.
Liikenneministerin mukaan siviilidroonien lennättäminen on kielletty Tanskan ilmatilassa maanantaista perjantaihin. Näin pyritään varmistamaan, ettei siviilidrooneja luulla vihollisdrooneiksi ja päinvastoin.
Tanskassa on viime päivinä tehty useita droonihavaintoja, jotka ovat aiheuttaneet muun muassa lentokenttien sulkemisia. Havaintoja on tehty myös sotilaskohteiden lähellä.