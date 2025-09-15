100 vuotta täyttäneen miehen luottokortti mitätöitiin Ruotsissa, koska Nordealla oli käytössä järjestelmä, jonka yläikäraja oli 99 vuotta.

Pian 100-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen ruotsalaismieheltä evättiin mahdollisuus tehdä ostoksia luottokortillaan internetissä, koska kortti oli mitätöity, kertoo ruotsalaismedia Finansmarknaden.

Miehen pankki on Nordea. Kun kortilla tehtyä maksua ei hyväksytty, hän huomasi pankkisovelluksen ilmoittavan, että hänellä ei ole enää luottokorttia. Nordealta vahvistettiin tämä Finansmarknadenille.

Pankki totesi syyksi vuosia sitten käyttöön otetun ikäjärjestelmän, jonka yläraja oli 99 vuotta. Tästä ei henkilöstökään ollut tietoinen.

Mies teki ilmoituksen ikäsyrjinnästä

Tapaus on nyt ilmoitettu syrjintää valvovalle viranomaiselle (Diskrimineringsombudsmannen, DO). Mies haluaa, että pankit velvoitetaan ilmoittamaan, käyttävätkö ne ikärajoituksia.

– Ja että tällaisten järjestelmien todetaan olevan kiellettyä ikäsyrjintää, hän kirjoittaa ilmoituksessaan.

– Siten minut automaattisesti poistettiin luottokorttiasiakkaiden joukosta, kun ylitin sadan vuoden iän. Nykyiset virkailijat näyttivät olevan täysin tietämättömiä tästä. Valitettavasti on käynyt ilmi, että useat muut pankit ja organisaatiot käyttävät samaa ikärajaominaisuutta, hän jatkaa.

Miehen kertomusta vahvistaa se, että hänellä on todistajia ja dokumentaatiota Nordean kanssa käydyn kirjeenvaihdon muodossa.

Hän kertoo, että pankki on auttanut häntä palauttamaan luottokortin takaisin käyttöön. Hänen mukaansa myös ikärajaominaisuutta aiotaan muuttaa.

– On yllättävää, ettei vastaavanlaisia tapauksia ole noussut julkisuuteen enempää, koska maassamme on joka vuosi jo noin 200 uutta satavuotiasta, hän huomauttaa.

Finansmarknaden on pyytänyt DO:lta kommenttia.

Lähde: Finansmarknaden