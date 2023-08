Ruotsalaiset kokevat jengirikollisuuden suurimmaksi turvallisuusuhaksi – lakiuudistus mahdollistaisi ruumiintarkastukset ilman epäilyä rikoksesta

Edelleen turvallista matkustaa

Huomenta Suomessa vieraillut Suomen Tukholman suurlähettiläs Maima Henriksson kertoo, että turvallisuustason nosto johtuu monesta eri tekijästä.

– Arvio on yleinen ja strateginen. Uhkatason noston taustalla on Ukrainan sota, koraanien polttaminen ja jengirikollisuus.Henriksson muistuttaa, että Ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaan Ruotsi on yhä turvallinen maa matkustaa.

– Valppautta kuitenkin vaaditaan myös Ruotsissa matkustettaessa.

Henrikssonin mukaan kyseessä on tietyllä tavalla ihmisten herättely siihen, että maailmantilanne on muuttunut.

– Uhkatason nosto on signaali siitä, että turvallisuustilanne täytyy arvioida uudelleen ja kansalaisvalppautta tarvitaan. Ihmiset ovat suhtautuneet tähän mielestäni rauhallisesti.