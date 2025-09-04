IL: Milan Jaff lähtee vapaaehtoisesti pois Suomesta

Vakavista rikoksista tuomittu Milan Jaff on ilmoittanut juristilleen lähtevänsä Suomesta vapaaehtoisesti, kertoo Iltalehti.

Iltalehden mukaan Milan Jaff aikoo perua hallinto-oikeuteen jättämänsä valituksen, joka koskee hänen karkottamistaan. Jaff on Iltalehden mukaan pyytänyt poliisilta mahdollisimman pikaista palautusta Irakiin.

Maahanmuuttovirasto (Migri) peruutti Jaffin oleskeluluvan ja määräsi hänet karkotettavaksi Irakiin. Jaff on aiemmin tuomittu muun muassa raiskauksesta, tapon yrityksestä sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

STT ei tavoittanut Jaffin oikeudellista avustajaa kommentoimaan asiaa tuoreeltaan.

Valitti karkotuspäätöksestä

Jaffin oikeudellisena avustajana toimiva juristi Ville Hoikkala vahvisti keskiviikkona STT:lle, että Jaff on tehnyt häntä koskevasta karkotuspäätöksestä valituksen, jonka Iltalehti kertoo nyt Jaffin aikovan perua.

Hoikkala kertoi, että Jaff on tällä hetkellä säilöönottoyksikössä Joutsenossa Lappeenrannassa.

Karkottamisen lisäksi Jaffille määrätään toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto koko Schengen-alueelle ja Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Päätöstä ei ole vielä pantu täytäntöön Jaffin hallinto-oikeuteen tekemän valituksen vuoksi.

Iltalehden mukaan hallinto-oikeuden käsittely päättyy valituksen peruuntuessa eikä karkotuksen täytäntöönpanolle ole enää oikeudellisia esteitä.