Raaka väkivalta siirtyi Ruotsissa kaduille tavallisten ihmisten keskelle – naapurimaahan palkataan 10 000 uutta poliisia muutamassa vuodessa

Nykyään kyse on rikollisjengien välienselvittelyistä, joissa käytetään ampuma-aseita tai räjähteitä.

Ruotsin hallituksen mukaan tilanne on muuttunut entistä vakavammaksi, koska raaka väkivalta on siirtynyt kaduille, tavallisten ihmisten keskelle.

Poliisille on nyt päätetty antaa lisää resursseja rikollisuuden kitkemiseksi, kertoo sisäministeri Peter Damberg.

– Suurin muutos on poliisille myönnetyt lisäresurssit. Päätöksemme on, että tulevan viiden vuoden aikana palkkaamme Ruotsiin 10 000 uutta poliisia. Poliisien määrä nousee siis 30 000:sta 40 000:een vain viidessä vuodessa, se on valtava kehitys. Haluamme lisää poliiseja Ruotsin kaduille lisäämään turvallisuutta, hän sanoo.