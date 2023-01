Ruotsin pääministeri: "Jengirikollisuus kärjistymässä" – väkivaltaisuuksien taustalla kolme erillistä konfliktia

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on tuominnut edeltävän vuorokauden väkivaltaisuudet.

– Jengirikollisuus on kärjistymässä, Kristersson arvioi kirjallisessa kommentissa yleisradioyhtiö SVT :lle.

– Nämä ovat ihmisiä, joilla on äärimmäinen väkivallan pääoma, ja jotka kostoa tai statusta etsiessään uhkaavat muiden ihmisten turvallisuutta ja vapautta, hän jatkoi.

Poliisi ei ole vielä kommentoinut, liittyvätkö tapaukset jengirikollisuuteen. Viranomaiset kuitenkin uskovat, että perjantai-illan ja lauantain vastaisen yön tapahtumilla on yhteys muihin viimeaikaisiin tapahtumiin. Lisäksi poliisi uskoo, että heillä on varsin hyvä näkemys siitä, mistä kaikessa on kyse.