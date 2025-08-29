Ruotsalainen TV4 lopettaa ilmaislähetykset antenniverkossa 34 vuoden jälkeen – MTV:llä ei samoja suunnitelmia

Ruotsalainen tv-kanava TV4 lopettaa ilmaislähetykset antenniverkossa ensi vuoden alussa. Kanavan painopiste siirtyy TV4 Play -suoratoistopalveluun.

TV4:n toimitusjohtajan Mathias Bergin mukaan katsojat voivat katsoa ohjelmia ja uutislähetyksiä jatkossa maksutta mainosten kera, TV4 kertoo nettijutussaan.

Itse tv-kanavaa ei kuitenkaan voi katsoa ilman maksullista tilausta.

TV4:n mukaan useimmissa tapauksissa TV4 sisältyy kaikkiin saatavilla oleviin tv-paketteihin. TV4, Sjuan ja TV12 ovat esimerkiksi osa kerrostaloihin jaettavaa peruspakettia.

TV4 aloitti lähetyksensä vuonna 1990 satelliitin välityksellä. Vuonna 1992 kanava alkoi näkyä myös maanpäällisen verkon kautta.

Julkisten palveluiden kustannukset huolettavat

Ilmoitus on herättänyt Ruotsissa kiivasta keskustelua.

Mediassa on pohdittu muun muassa sitä, kasvavatko julkisen palvelun kustannukset muutoksen takia.

Sosialidemokraattien kulttuuripoliittisen edustajan mielestä hallitus "ei voi seistä passiivisena", kun TV4 poistuu antenniverkosta.

Hän vaatii kulttuuriministeriltä selvitystä siitä, miten hallitus aikoo turvata rahoituksen ja mikä on suunnitelma julkisen palvelun erityisaseman takaamiseksi kokonaisturvallisuudessa, Expressen kirjoittaa.

Kulttuuriministeri Parisa Liljestrand on aiemmin sanonut, ettei hallituksella ole kantaa siihen, miten kaupalliset kanavat, kuten TV4, valitsevat jakelutapansa.

– Julkisen palvelun riippumattomuuden turvaamiseksi on olemassa erityinen rahoitusjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että asiaa täytyy käsitellä erikseen ja että hallituksen täytyy palata asiaan myöhemmin, Liljestrand kirjoittaa kommentissaan Expressenille.

Ruotsin TV4 ja Suomen MTV siirtyivät norjalaisen Schibstedin omistukseen heinäkuussa. Schibsted Media omisti Suomessa jo entuudestaan Podme podcast-alustan. MTV ei suunnittele antennijakelun päättämistä.

– Vaikka keskitymme Suomessakin vahvasti suoratoistopalvelumme MTV Katsomon kehittämiseen, tällä hetkellä meillä ei ole suunnitelmia antennijakelun päättämiseksi. On kuitenkin selvää, että antennijakelu on suuri kuluerä myös meille ja seuraamme tarkkaan jakelun hinnoittelun kehitystä, MTV:n kaupallisten kumppanuuksien ja liiketoiminnan kehityksen johtaja Markus Illukka sanoo.

Lue myös: