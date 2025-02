MTV Telialta Norjaan – kumpi voitti? Katso pääanalyytikon tuomio media-alan suurkaupasta

Norjalainen Schibsted Media kertoi tänään ostavansa MTV:n ja TV4:n Telialta.

Kauppasumma on 590 miljoonaa euroa, ja sen on määrä tapahtumia kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski kertoo, että kauppa on iso ja merkittävä.

Kauppa itsessään ei kuitenkaan tullut hänelle yllätyksenä.

– Telia on aiemmin kommunikoinut, että he etsivät ostajaa tälle liiketoiminnalle. Sinänsä kysymysmerkki oli vain ajoitus, ehkä voisi ajatella, että se tuli vähän odotettua aikaisemmin. Kun katsoo, mihin Schibsted Media on keskittyy, niin näkisin, että kauppa on heille hyvin looginen, Gostowski kertoo.

Telia ilmoitti heinäkuussa 2018 ostavansa MTV:n, TV4:n ja C Moren Bonnierilta noin 890 miljoonalla eurolla. Reilun kuuden vuoden päästä yrityspaketti vaihtaa jälleen omistajaa.

Gostowskin mukaan on selvää, että kauppa ei ollut Telialle edullinen, mutta nykyisiin olosuhteisiin nähden kauppasumma oli riittävä.

– He maksoivat selkeästi enemmän, kuin mitä saavat nyt rahaa. Välissä on ollut haasteita tehdä tulosta. Jos katsoo liiketoiminnan nykyiseen tulostasoon suhteutettuna, hinta on aika korkea. On varmasti odotuksia siitä, että liiketoiminnan tulosta saadaan tervehdettyä tulevaisuudessa.

Mutta kumpi voitti kaupan?

– Varmuudella voidaan sanoa vasta ajan kuluessa, kun nähdään millaista tulostasoa tämä liiketoiminta on tehnyt. Kun katsoo hintaa nykyiseen liiketoiminnan kehitykseen suhteutettuna, on odotuksia tuloksellisesti paremmasta tulevaisuudesta.

– Kyllä sanon, että Telia saa suhteellisen hyvän hinnan, mutta myös ostajan puolella on potentiaalia tehostaa toimintaa ja tehdä parempaa tulosta.

Schibsted on MTV:n uusi omistaja.

Modernit mediayhtiöt muokkaavat liiketoimintaa

Media-alan markkina on muuttunut laajasti viime vuosien aikana. Printistä digiin siirtyminen aiheutti itsessään murroksen, mutta myös sisältöjen monipuolistuminen ja saatavuus on saanut aikaan se, että kuluttajista käydään kovaa kilpailua.

Gostowski näkee, että medialiiketoiminta on yleisellä tasolla hyvin kypsä, eikä kasvun teko ole helppoa.

– Tarkoittaa, että pitää olla entistä tehokkaampi sisällön tuottamisessa.

Globaalien teknologiajättien kuten Googlen ja Metan kasvu on myös saanut aikaan sen, että kilpailu mainosrahoista kiristyy, ja katteet laskevat.

– Kyllä heillä on merkittävää kilpailuetua. He pystyvät investoimaan enemmän kuin pienemmät mediatoimijat.

Modernit mediayhtiöt ovat kuitenkin sellaisia, jotka lähtevät muokkaamaan liiketoimintojaan myös muihin palveluihin.

– Jos katsotaan kotimaasta esimerkiksi Alma Mediaa, siellä on markkinapaikkaliiketoimintoja. Ne ovat merkittävästi suurempia kuin se perinteinen media. Sanomalla on taas oppimisliiketoimintoja, jotka ovat liikevaihdoltaan hieman yli puolet, ja tuloksen näkökulmasta vieläkin suurempi.

Myös norjalaisen Schibstedin yrityksen mediaomistus siirtyi säätiön alle, ja Schibsted Marketplaces -yhtiöt löytyvät Oslon pörssistä.

– Tämä on ollut jonkin aikaa vallitseva trendi. Käytännössä tarkoittaa sitä, että yhtiöt mukautuvat toimintaympäristön muutokseen ja sitä kautta haetaan kasvua uusilta liiketoiminta-alueilta.

Katso koko haastattelu yläpuolelta.