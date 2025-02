MTV saamassa uuden omistajan – Schibsted Media ostamassa Suomen MTV:n ja Ruotsin TV4:n

MTV on saamassa uuden omistajan. Schibsted Media on tehnyt sopimuksen Telia Companyn kanssa TV/Media-liiketoiminnan (TVM) eli Ruotsin TV4:n ja Suomen MTV:n ostamisesta.

Telia hankki TV/Media-liiketoiminnan Bonnier Broadcastingilta joulukuussa 2019. Siitä alkaen MTV ja ruotsalainen TV4 ovat kuuluneet Telia Companyn omistukseen toimien itsenäisinä mediayhtiöinä.

Nyt mediayhtiöt ovat saamassa uuden omistajan.

Ostosopimuksen on tehnyt Schibsted Media, joka on yksi pohjoismaiden suurimmista mediayhtiöistä. Sen tunnettuja tuotteita ovat esimerkiksi VG sekä Aftenposten Norjassa sekä Aftonbladet sekä Svenska Dagbladet Ruotsissa.

Lisäksi sillä on useita muita mediabrändejä pohjoismaissa. Suomessa Schibstedin tunnetuin brändi on podcast-palvelu Podme.

– MTV:n vahva asema Suomen markkinoilla ja sen houkuttelevat brändit sopivat täydellisesti tavoitteisiimme. Odotamme innolla MTV:n johtavan aseman tukemista niin uutisten, urheilun, draaman kuin viihteenkin saralla tulevaisuudessa, sanoo Siv Juvik Tveitnes Schibsted Median tiedotteessa.

Schibsted Media on perustettu vuonna 1839. Nykypäivänä sen tuotteet tavoittavat päivittäin lähes seitsemän miljoonaa kuluttajaa Norjassa ja Ruotsissa.

MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava sekä ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset.

– Prioriteettimme on keskittyä siihen, missä Telialla on paras osaaminen – tarjoamaan maailmanluokan yhteydet, joihin miljoonat ihmiset luottavat päivittäin – ja tämä sopimus osoittaa sen selvästi. Meillä on mahdollisuus varmistaa TV/Medialle uusi pitkäaikainen koti pohjoismaisella omistajalla, joka voi kehittää liiketoimintaa säilyttäen sen toimituksellisen riippumattomuuden, sanoo Telia Companyn toimitusjohtaja Patrik Hofbauer tiedotteessa.

Telia kertoo, että käteisellä maksettava velaton kauppahinta on vajaa 600 miljoonaa euroa (6,55 miljardia Ruotsin kruunua).

Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, edellyttäen tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä.