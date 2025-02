Katleena Kortesuo: Telia ei ollut luonteva omistaja MTV:lle – "Parempi olla mediatalon omistuksessa kuin sijoittajan"

MTV ja Ruotsin TV4 siirtyvät uudelle omistajalle, kun Telia myy ne norjalaiselle Schibsted Medialle.

Mediakenttää laajasti seuraavan tietokirjailija Katleena Kortesuon mukaan kauppa ei välttämättä näy merkittävästi kuluttajille, mutta taustalla voi tapahtua muutoksia.

– Ehkä jotain pieniä linjanvetoeroja voi tulla, mutta tuskin ehkä kummempaa.

"Parempi koti MTV:lle"

Kortesuon mukaan Telia ei ollut luontevin omistaja MTV:lle ja TV4:lle.

– Ehkä enemmänkin on ihmetyttänyt, miksi nämä kaksi kanavaa ovat olleet Telian omistuksessa, koska Teliahan kuitenkin on teleoperaattori ja laajakaistayhteyksien tarjoaja. Väittäisin, että parempi koti on nyt sitten tulossa, Kortesuo sanoo.

Hän uskoo, että uusi omistaja voi tuoda hyötyjä erityisesti median toimintatapojen osalta.

– Itse uskon, että tulee valtavasti synergiaetuja, kun kuitenkin Schibsted toimii Pohjoismaiden alueella. Kollegaverkostoa on nyt nopeammin saatavilla entistä enemmän.

Säätiötausta voi tuoda vakautta

Schibsted Median taustalla vaikuttaa säätiö, Tinius Trust. Kortesuo näkee tämän potentiaalisesti positiivisena asiana.

– Säätiö on omistajana toivottavasti pitkäjänteisempi kuin jokin nopean vaihdannan sijoitusyhtiö. Se voisi hyvinkin tukea sellaista pitkäjänteistä uutistuotantoa ja sitä, että olisi strategiat mietitty pitkälle ajalle.

Tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesuon mukaan Schibsted on MTV:lle ja Ruotsin TV4:lle "parempi koti".Lehtikuva/Jarno Lindholm/MTV

Kortesuo nostaa esiin sen, kuinka Schibsted voi vaikuttaa suomalaisen mediakentän tarjontaan. Keskeinen kysymys on, millä tavalla uutis- ja ajankohtaissisällöt asemoituvat suhteessa viihteeseen ja draamaan.

– On helppo lähteä tekemään vain viihdettä, koska viihteellä on massiiviset määrät kuluttajia. Kuinka haastavaa on sitten taas tehdä laadukasta uutistuotantoa? Kortesuo pohtii ja nostaa esiin huolen siitä, kuluttavatko ihmiset tarpeeksi uutisia ja ajankohtaissisältöjä.

Median kilpailu Suomessa on tiukkaa

Mediayhtiöiden välinen kilpailu on Suomessa kovaa. Sekä printtilehdet että televisiot kamppailevat digitalisaation hampaissa ja maksavista asiakkaista käydään kovaa kilpailua.

Kortesuon mukaan median kilpailu Suomessa ei välttämättä kiristy Telian ja Schibstedin yrityskaupan myötä. Enemmän hän arvelee kilpailuun vaikuttavan Ylen budjetin.

– Kilpailu on jo aika tiukkaa, ja meillä on haasteena se, että Yleisradion budjetti on edelleen massiivinen verrattuna muihin Pohjoismaihin väestölukuun suhteutettuna.

Kortesuon mukaan yksi suurimmista haasteista mediayhtiöille tänä päivänä on maksavien asiakkaiden houkuttelu.

– Mainostuotot ovat pienentyneet, koska mainostajat ovat löytäneet halvemman kanavan, eli some- ja nettimarkkinoinnin.

– Jos nyt jonkun pitää ratkaista ongelma ja löytää viisasten kivi, niin paremmat edellytykset siihen on sellaisella mediatalolla, jolla on kokemusta monesta maasta ja monenlaisesta formaatista.