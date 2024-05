"Ruokitte vain ongelmaa" – älä tekstaa nuorelle kesken koulupäivän

Sosiaalisen median ja snäppi-streakkien tenho on monilla vanhemmilla tiedossa. Puhelinta syytetään nuorten huomiokyvyn pilaajaksi, mitä se toki toisinaan onkin, mutta uutistoimisto AP:n mukaan vikaa on myös vanhemmissa: he eivät nimittäin itsekään malta olla viestittelemättä lapsilleen kesken päivän.