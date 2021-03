Esitutkinta on tähän mennessä perustunut uhrin ja muutaman todistajan kuulemisiin.

– Olemme laittaneet Vaasaan virka-apupyynnön epäillyn tavoittamiseksi, mutta toistaiseksi häntä ei ole tavoitettu ja päästy kuulemaan. Kaikille osapuolille olisi helpotus, että asia saataisiin käsiteltyä ja esitutkinta valmiiksi. Tämä on ikävää uhrin, mutta myös epäillyn kannalta. Olisi hänenkin etunsa, että hän selvittäisi asiaa omatoimisesti poliisin kanssa, Tuulenkari sanoo.

Vakavat vammat

27-vuotias lumilautailijamies loukkaantui hyvin vakavasti. Uhri sai törmäyksessä aivoruhjeen ja selkärankamurtuman. Poliisin tietojen mukaan hän on sittemmin päässyt pois sairaalasta. Vaaran aiheuttamisesta ja vammantuottamuksesta epäillään 1999 syntynyttä miestä.

– Maantieteelliset etäisyydet ovat aiheuttaneet sen, että kuulemisiin on tarvittu virka-apupyyntöjä eri poliisilaitoksilta. Tämä on osaltaan hidastanut prosessia.

Jäljellä useita tapoja

Tuulenkarin mukaan Rukan turmasta epäiltyä on tähän mennessä tavoiteltu puhelimitse, mutta poliisin keinovalikoimaa on vielä jäljellä. Kun poliisi pyrkii tavoittamaan rikoksesta epäiltyä, käytössä on käytännössä neljä erilaista keinoa.