Lahti Basketballin pelaajaa epäiltiin rikoksesta rajun auto-onnettomuuden takia – tästä syystä poliisi lopetti tutkinnan

– Olemme kiitollisia, että he ovat elossa. He ovat sairaalahoidossa ja varmasti toipuvat. Mutta olemme tosi kiitollisia, että he ovat elossa, toiminnanjohtaja Roope Suonio sanoi tuolloin.

– On ilmeisesti tie jäätynyt, kun kello on lähestynyt sunnuntaita. On ollut pimeää, märkää ja jopa jäätä tiessä. Se on yhdistelmä, joka on aika vaikea, Suonio kertoi.