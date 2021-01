Rukan laskettelurinteessä vakava onnettomuus – "Kaksi laskettelijaa on törmännyt toisiinsa"

– Siinä on ilmeisesti käynyt niin, että kaksi laskettelijaa on törmännyt toisiinsa. Heidät molemmat on viety ambulanssilla jatkotutkimuksiin. Jälkikäteen olemme kuulleet, toiselle on käynyt onnettomuudessa vähän pahemmin, Parviainen kertoo.