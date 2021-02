Kuutta ihmistä epäillään rikoksista Hangon traagisessa veneturmassa: 11-vuotias poika kuoli, kun kilpavene iskeytyi huvivenettä päin

Onnettomuus tapahtui elokuun alussa. Kilpavene suistui onnettomuudessa reitiltään kilpailua seuraamassa olleen huviveneen päälle. Sitä ennen kilpavene ajautui kulkureitillään aaltoon, jonka toinen vene oli aiheuttanut.

Huviveneessä ollut mies loukkaantui ja 11-vuotias poika kuoli. Kaikkiaan huviveneessä oli neljä matkustajaa.

Toinen vene aiheutti aallon

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kilpaveneen ja aallon sen reitille aiheuttaneen veneen kuljettajia epäillään kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lisäksi neljää Poker Run -tapahtumaorganisaation edustajaa epäillään kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta.

Tutkinnanjohtaja Markus Ramstedtin mukaan kaikki epäillyt ovat täysi-ikäisiä miehiä. Kukaan heistä ei ole missään vaiheessa ollut kiinniotettuna saati vangittuna.

Epäiltyjä on kuulusteltu useita kertoja, mutta hän ei tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi avaa tarkemmin kertomusten sisältöä tai epäiltyjen suhtautumista rikosepäilyihinsä.

– Se, mitä tilanteessa on tapahtunut on ollut poliisille suhteellisen selvää jo alkuvaiheessa, koska tapahtumasta on poikkeuksellisen kattavasti videomateriaalia ja silminnäkijähavaintoja. Mutta miksi näin tapahtui? Se on asia, jota joudumme perin pohjin selvittämään.

Kiperä ennakkotapaus

Tutkinnanjohtaja huomauttaa, ettei vastaavasta onnettomuudesta ole juurikaan ennakkotapauksia. Rikostutkintamateriaalin haaliminen maalla on varsin erilaista verrattuna merellisiin olosuhteisiin.

– Maalla ja tieliikenteessä on tarkasti säädelty tienkäyttäjien velvollisuuksista ja muista asioista. Kun tällaista tapahtuu merellä, asia ei olekaan niin selkeä enää. On huomattavan haastavaa selvittää se, kuka mistäkin on vastuussa.

– Poliisin tehtävä on kuitenkin saada tilanteesta mustaa valkoisella. Tämä koskee siis ylipäänsä merellä tapahtuvia onnettomuuksia, ei vain tätä tapausta, tutkinnanjohtaja sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hangon tapahtumia ovat tutkineet poliisi ja Onnettomuustutkintakeskus yhteistyössä. Poliisi selvittää asian rikosoikeudellista puolta, jonka pohjalle syyteharkinta rakentuu. Otkes puolestaan turvallisuuteen ja ennaltaehkäisyyn liittyviä seikkoja ja lisäksi se ehdottaa mahdollisia lakimuutostarpeita.

– En voi erikseen avata, mitä epäillyt ovat sanoneet. Meillä on kuitenkin käsitys siitä, miten eri osapuolet ovat kokeneet tilanteen. Oikeuden tehtävä on sitten aikanaan arvioida, missä määrin teoissa on ollut tahallisuutta, huolimattomuutta tai tahattomuutta.