Jyväskylässä ammuttiin miestä jalkaan

Jyväskylän Kangasvuoressa tapahtui myöhään tiistai-iltana ampumavälikohtaus, jossa yksi ihminen loukkaantui vakavasti, kertoo Sisä-Suomen poliisi.
Ampumavälikohtaus tapahtui Jyväskylässä Kangasvuoressa hieman kello 23 jälkeen perjantai-iltana.
Poliisin mukaan paikkakuntalaisten miesten välille oli tullut riitaa, mikä päättyi siihen, että toinen miehistä ampui toista jalkaan.
Ampumisen uhri sai vakavia vammoja, ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon.
Poliisi otti tapahtumapaikalla kiinni kaksi henkilöä epäiltynä tapon yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta.
Sivullisille ei aiheutunut vaaraa, kertoo poliisi.