EK13: Kalle Rovanperä kiinni voitossa, Toyotalla hurja aloitus päätöspäivään – MTV seuraa

KOKONAISTILANNE 13/16 EK:N JÄLKEEN:

SUNNUNTAIN OHJELMA:

SEURANTA:

EK14 Bio Bio 1 – 8,78 km

EK13 Laraquete 1 –18,62 km

Klo 14.59: Evansilta mainio veto. Hän jää Ogierista 9,8 sekuntia, mutta on nopeampi kuin yksikään Hyundai-kuljettajista. Toyotalla siis päivän ensimmäisen ek:n jälkeen kaksoisjohto sunnuntaiajoissa.

– Loppua kohden tuli sumua. Nopealla osuudella oli aika vaikeaa, mutta yleisesti ok. Totta kai pito vaihtelee. Aliarvioin joissain kohdissa sen, miten kovaa voi mennä.

– Olosuhteet eivät ole lainkaan pöllömmät, mutta jos ei ole yhtään luottoa, silloin on vaikeaa. Tien pinta on ihan ok, mutta ei ole helppoa autossa.