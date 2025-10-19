Rallin MM-sarja siirtyy uudelle aikakaudelle vuonna 2027, kun käyttöön otetaan uudet WRC27-mallin autot. Kansainvälisen autoliiton (FIAn) tavoite uusien autonvalmistajien mukaan houkuttelemisesta on ainakin alkuun epäonnistumassa pahemman kerran. M-Sportin omistaja Malcolm Wilson paljasti MTV Urheilulle, että vain Toyota on tällä tietoa tuomassa kahden vuoden päästä viivalle oman uuden autonsa.

MTV Urheilun Tomi Tuominen jututti Wilsonin Keski-Euroopassa, ja tämän mukaan M-Sportin ja Fordin jatko MM-sarjassa ensi vuoden jälkeen on vielä tässä kohtaa arvoitus.

– Hyvä kysymys. En tällä hetkellä pysty vastaamaan siihen. Tarkastelemme asiaa parhaillaan M-Sportilla, Wilson kuittasi.

M-Sport otti Fordin tehdastiimin hoitaakseen vuonna 1997, ja vaikka tallilla ei tätä nykyä ole enää virallista tehdastiimin statusta, Fordin tuki on ollut huomattavaa. Viime vuosina yhdysvaltalaisvalmistajan kiinnostus on kuitenkin siirtynyt yhä enemmän Dakarin kaltaisten muiden rallimuotojen suuntaan.

– Olemme olleet MM-sarjassa mukana 28 vuotta. Tämä laji on lähellä sydäntäni, enkä missään nimessä halua lähteä pois, mutta kyseessä on massiivinen sijoitus. Tarkastelemme asiaa, ja henkilökohtaisesti haluaisin, että rakennamme oman auton. Käymme läpi talousasioita selvittääksemme, onko se mahdollista, Wilson sanoo ja viittaa vuoden 2027 autoihin.

– Mutta mitä tahansa tapahtuukin, emme ole valmiita vielä 2027, sillä emme ole edes aloittaneet projektia. Yleensä projektin aloituksesta menee kaksi vuotta ennen kuin on valmis menemään MM-ralliin. Emme siis tule olemaan valmiina 2027. Se on varmaa. Tämän enempää en pysty sanomaan.

Tilanne on FIAn ja koko MM-sarjan kannalta äärimmäisen kiusallinen. Hyundai Motorsportin nokkamies Cyril Abiteboul kertoi juuri pari päivää sitten, ettei Hyundai ole tällä tietoa tekemässä WRC27-autoa lainkaan, vaan korealaismerkki osallistuu sarjaan korkeintaan Rally2-autolla – jos silläkään.

Näin ollen tiettävästi ainoa WRC27-autoa valmistava taho on tällä hetkellä Toyota.

WRC27-autojen suorituskyky on asettumassa nykyisten Rally1- ja Rally2-autojen välille, ja niiden pohja on nimenomaan Rally2:ssa. Uusille autoille on astettu kustannuskatoksi 345 000 euroa, kun nykyisissä Rally1-autoissa valmistuskustannukset ovat jopa miljoonaluokkaa.

Vuodesta 2027 alkaen WRC27- ja Rally2-autot kilpailevat samassa luokassa ja molemmilla on mahdollisuus tavoitella voittoja ja maailmanmestaruuksia.